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        Sivasspor, Süper Lig'de son 5 sezonun en iyi dönemini geçiriyor

        SERHAT ZAFER - Net Global Sivasspor, Süper Lig'de 11. haftalar itibarıyla son 5 sezonun en iyi başlangıcını yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 11:08 Güncelleme: 07.11.2024 - 11:08
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        Sivasspor, Süper Lig'de son 5 sezonun en iyi dönemini geçiriyor
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        SERHAT ZAFER - Net Global Sivasspor, Süper Lig'de 11. haftalar itibarıyla son 5 sezonun en iyi başlangıcını yaptı.

        Ligde son 3 haftada Atakaş Hatayspor, Adana Demirspor ve Çaykur Rizespor'u yenerek galibiyet serisi yakalayan teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki kırmızı-beyazlı ekip, puan cetvelinde 6. sıraya kadar yükseldi.

        Seri galibiyetlerle çıkış yakalayan Sivas ekibi, bu sezon 11 haftada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 17 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

        Ligde 11. haftalar itibarıyla son 5 sezonun en iyi başlangıcını yapan Sivasspor, aynı periyotta teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde 2020-2021 sezonunda 11, 2021-2022'de 12 ve 2022-2023'te 10 puan toplamıştı. Servet Çetin yönetimindeki kırmızı-beyazlı ekip ise 2023-2024 sezonunda 11. haftada 14 puanı hanesine yazdırmıştı.

        Sivas ekibi, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde 2019-2020 sezonunda aynı periyotta 21 puan toplamıştı.

        - Sivasspor puanları evinde topladı

        İç saha maçlarında başarılı bir grafik çizen Sivasspor, 6 maçtan 3'ünü kazandı, 1'inde berabere kaldı, 2'sinde ise mağlup oldu. Kırmızı-beyazlılar, deplasmanda 5 maçtan 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

        Maç başı 1,54 puan ortalamasıyla oynayan Sivasspor, 11 haftada rakip fileleri 17 kez havalandırırken kalesinde ise 16 gol gördü.

        - Manaj ve Radakoviç'ten 7 gollük katkı

        Kırmızı-beyazlıların Arnavut golcüsü Rey Manaj ve Sırp savunma oyuncusu Uros Radakoviç, golleriyle takımının başarısında önemli rol üstlendi.

        Geride kalan 11 haftada 4 golle takımına katkı sağlayan Rey Manaj, Gaziantep FK, Atakaş Hatayspor (2) ve Adana Demirspor maçlarında fileleri havalandırma başarısı gösterdi. Uros Radakoviç de Bellona Kayserispor (2) ve Adana Demirspor maçlarında gol sevinci yaşadı.

        Sonko Sundberg ve Quennsy Menig ikişer, Fode Koita, Garry Rodrigues, Keita Balde, Murat Paluli, Samba Camara ve Uğur Çiftçi de birer golle takımına katkı sağladı.

        Sivasspor'un son 5 sezondaki 11 haftalık performansı şöyle:

        Sezon O G B M A Y P
        2024-2025 11 5 2 4 17 16 17
        2023-2024 11 3 5 3 13 14 14
        2022-2023 11 2 4 5 11 14 10
        2021-2022 11 2 6 3 15 13 12
        2020-2021 11 2 5 4 9 12 11

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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