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        Şarkışla'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 3 otomobilin karıştığı kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 11:05 Güncelleme: 08.11.2024 - 11:26
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        Şarkışla'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
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        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 3 otomobilin karıştığı kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

        F.İ.T. (26) idaresindeki 38 VY 549 plakalı otomobil, Yıldırım Mahallesi Belkent Caddesi'nde Y.B'nin (20) kullandığı 58 ADV 352 plakalı otomobil ve Y.K. (30) yönetimindeki 07 D 1737 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan Ş.Y. (45) ve S.Y. (4), Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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