Sivas'ta trafik kazasında yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede öldü

Ö.K. yönetimindeki 58 HF 585 plakalı otomobil, 8 Kasım'da Sivas-Kayseri kara yolu Gemerek ilçesi yakınlarında B.K. idaresindeki 01 ADD 278 plakalı otomobille çarpışmış, kazada sürücüler, Toker ile S.G, F.A. ve A.D. yaralanmıştı.

Bu arada Toker'in babasının da 1992 yılında aynı kavşakta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Sivas-Kayseri kara yolunun Gemerek ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Gemerek Belediye Meclis Üyesi Orhan Toker (38) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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