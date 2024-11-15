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        Sivas'ta trafik kazasında yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede öldü

        Sivas'ın Gemerek ilçesinde 7 gün önce meydana gelen trafik kazasında yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 18:27 Güncelleme: 15.11.2024 - 18:33
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        Sivas'ta trafik kazasında yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede öldü
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        Sivas'ın Gemerek ilçesinde 7 gün önce meydana gelen trafik kazasında yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Sivas-Kayseri kara yolunun Gemerek ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Gemerek Belediye Meclis Üyesi Orhan Toker (38) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Toker'in cenazesi Gemerek Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Mezarlık'ta toprağa verildi.

        Cenaze törenine Toker'in ailesi, Gemerek Belediye Başkanı Sezayi Çelikten, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ve vatandaşlar katıldı.

        Bu arada Toker'in babasının da 1992 yılında aynı kavşakta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

        Ö.K. yönetimindeki 58 HF 585 plakalı otomobil, 8 Kasım'da Sivas-Kayseri kara yolu Gemerek ilçesi yakınlarında B.K. idaresindeki 01 ADD 278 plakalı otomobille çarpışmış, kazada sürücüler, Toker ile S.G, F.A. ve A.D. yaralanmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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