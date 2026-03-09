Sivas'ta silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Sivas'ta polis ekiplerince düzenlenen silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, il genelinde silah ticareti, aracılığıyla naklini yapan ve silah bulunduran kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Operasyonda, 4 ruhsatsız tabanca, 140 tabanca fişeği, 18 uzun namlulu silah fişeği, 2 kurusıkı tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 2 bıçak, 9 tabanca şarjörü, 14 silah parçası, 27 parça halinde silah tamirinde kullanılan alet, 5 tarihi eser niteliğinde obje ve sikke ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 zanlıdan 1'i sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

