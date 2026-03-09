Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        Sivas'ta silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

        Sivas'ta polis ekiplerince düzenlenen silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 11:42 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

        Sivas'ta polis ekiplerince düzenlenen silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, il genelinde silah ticareti, aracılığıyla naklini yapan ve silah bulunduran kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        Operasyonda, 4 ruhsatsız tabanca, 140 tabanca fişeği, 18 uzun namlulu silah fişeği, 2 kurusıkı tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 2 bıçak, 9 tabanca şarjörü, 14 silah parçası, 27 parça halinde silah tamirinde kullanılan alet, 5 tarihi eser niteliğinde obje ve sikke ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 6 zanlıdan 1'i sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tehran Times'tan çarpıcı kapak: "Trump, onların gözlerine bak"
        Tehran Times'tan çarpıcı kapak: "Trump, onların gözlerine bak"
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        NYT: ABD füzesi İran'da ilkokulun yakınındaki deniz üssünü vurdu
        NYT: ABD füzesi İran'da ilkokulun yakınındaki deniz üssünü vurdu
        Mücteba Hamaney, niçin ?
        Mücteba Hamaney, niçin ?
        Mücteba Hamaney seçiminin perde arkası
        Mücteba Hamaney seçiminin perde arkası
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        G7 ülkelerinden acil müdahale toplantısı
        G7 ülkelerinden acil müdahale toplantısı
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        "F.Bahçe, hakemi ve sistemi yendi"
        "F.Bahçe, hakemi ve sistemi yendi"
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu?
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu?
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Yaşı: 18... İşi: Tetikçi... Tarifesini açıkladı!
        Yaşı: 18... İşi: Tetikçi... Tarifesini açıkladı!
        Fenerbahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Fenerbahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Oğlunu bıçaklayan kişiyi tüfekle öldürdü!
        Oğlunu bıçaklayan kişiyi tüfekle öldürdü!
        3 asırlık tarihi çeşmeyi yaktı! Savunması ortaya çıktı!
        3 asırlık tarihi çeşmeyi yaktı! Savunması ortaya çıktı!
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Kaleiçi'nde, Selçuklu'nun kayıp kitabeleri bulundu
        Kaleiçi'nde, Selçuklu'nun kayıp kitabeleri bulundu
        Otomotivde 'Hürmüz' alarmı!
        Otomotivde 'Hürmüz' alarmı!
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Göz tansiyonu fark edilmeden ilerleyebiliyor
        Göz tansiyonu fark edilmeden ilerleyebiliyor
        Sürüden ayrılarak mahsur kalan kurt, cep telefonu ile görüntülendi
        Sürüden ayrılarak mahsur kalan kurt, cep telefonu ile görüntülendi
        Sivas Valisi Şimşek köy ziyaretinde bulundu
        Sivas Valisi Şimşek köy ziyaretinde bulundu
        Yıkım sırasında yandaki binanın taşıyıcı kolonu hasar gördü; 21 daire boşal...
        Yıkım sırasında yandaki binanın taşıyıcı kolonu hasar gördü; 21 daire boşal...
        Yıkım sırasında bitişikteki bina hasar gördü, 21 daireli bina tahliye edild...
        Yıkım sırasında bitişikteki bina hasar gördü, 21 daireli bina tahliye edild...
        Sivas'ta bir binanın yıkımı sırasında zarar gören bitişiğindeki binada 21 d...
        Sivas'ta bir binanın yıkımı sırasında zarar gören bitişiğindeki binada 21 d...