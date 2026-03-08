Canlı
        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2026 - 19:33
        Sivas'ta bir binanın yıkımı sırasında zarar gören bitişiğindeki binada 21 daire tahliye edildi

        Sivas'ta bir binanın yıkımı sırasında bitişiğindeki binanın ana taşıyıcı kolonunun zarar görmesi üzerine 21 daire tedbiren boşaltıldı.

        Örtülüpınar Mahallesi İnönü Bulvarı'nda bir binanın yıkım çalışmaları sırasında bitişiğinde yer alan binanın ana taşıyıcı kolonunda hasar meydana geldi.

        İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD ve ilgili kurumların ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, oluşan ağır hasar nedeniyle binanın tahliye edilmesine karar verdi.

        Sivas Valiliğinden olaya ilişkin yapılan açıklamada ise İnönü Bulvarı üzerinde bulunan bir binanın yıkımı esnasında, bitişiğinde yer alan başka bir yapının ana taşıyıcı kolonunda hasar meydana geldiği belirtildi.

        Açıklamada, "Olayın ardından ilgili ekiplerce yapılan ilk inceleme sonucunda söz konusu binanın ağır hasarlı olduğu değerlendirilmiş, can güvenliğinin sağlanması amacıyla binada bulunan 21 daire tedbiren tahliye edilmiştir. Bölgede gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup, teknik ekipler tarafından detaylı hasar tespit çalışmaları başlatılmıştır." ifadesine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

