Sivasspor'da Atakaş Hatayspor maçının hazırlıkları başladı

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.



Kulübün açıklamasına göre teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki idmanda atletik koşu çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı çift kale maçla tamamladı.



Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile ligde dün oynanan maçta forma giyen futbolcular, yenilenme çalışması yaptı.



Sivasspor, yarın Hatay'ın İskenderun ilçesine giderek burada hazırlıklarını sürdürecek.



Atakaş Hatayspor ile Özbelsan Sivasspor, 11 Mart Çarşamba günü saat 13.30'da Sarıseki Fuat Tosyalı Spor Kompleksi'nde karşılaşacak.

