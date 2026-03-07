Canlı
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        Sivasspor-Ankara Keçiörengücü maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'ne 1-0 yenilen Özbelsan Sivasspor'da teknik direktör İsmet Taşdemir, üzgün olduklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 16:24 Güncelleme:
        Sivasspor-Ankara Keçiörengücü maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'ne 1-0 yenilen Özbelsan Sivasspor'da teknik direktör İsmet Taşdemir, üzgün olduklarını söyledi.

        Taşdemir, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Ankara Keçiörengücü müsabakasının kendileri için kritik maçlardan biri olduğunu dile getirdi.


        Takım olarak istedikleri sonucu alamadıklarını belirten Taşdemir, "Rakibimiz, bu ligin geçiş oyununu en iyi uygulayan ve topa sahip olma konusunda iyi olan takımlarından biriydi. İlk yarı biraz dengeli ve biraz da bizden üstün oynadılar ama ikinci yarı tamamen üstünlük bizdeydi. Oyuncularım çok iyi reaksiyon verdi. Çok hatalı bir gol yedikten sonra maalesef istediğimiz sonucu alamadık. Özellikle ikinci yarıdaki oyun çok iyiydi ama karşılığını alamadık. Dokuz hafta kaldı neler getirecek neler götürecek hep beraber göreceğiz. Takım olarak mücadelemize devam edeceğiz." diye konuştu.


        Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ise galip geldikleri için mutlu olduklarını aktararak, şunları kaydetti:


        "Zor bir maç oynayacağımızı biliyorduk. Çünkü Sivasspor'un 38, bizim 40 puanımız vardı. Sivas kazansa üzerimize çıkacak ve aşağıyla olan bağlantısını kesecekti. Bizi de play-off umutları taşıdığımız için geriye atacaktı. O yüzden çok kritik bir maç oynadık. Oyuna iyi başladık, Sivas takımının nasıl oynayacağını, neler yapabileceğini İsmet hocayla daha önce de rakip olduğum için çok iyi biliyoruz. İlk yarıda direkten dönen top gol olsa daha rahat edebilirdik. Oyun 1-0 devam ettikçe rakip sürekli umutlanıyor, oyunda kalıyor. Biz de geçiş hücumlarından 2'yi, 3'ü bulabilirdik. Birkaç haftadır öne geçtiğimiz maçlarda skoru çoğaltma fırsatı önümüze geliyor ama çoğaltamıyoruz. Buna şükür puanımızı 43 yaptık. Sonuna kadar play-off yarışının içinde olmaya çalışacağız. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Sivasspor'a da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

