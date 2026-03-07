Canlı
        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 15:35
        Futbol: Trendyol 1. Lig


        Stat:BGGrup 4 Eylül

        Hakemler: Çağdaş Altay, Mehmet Pekmezci, Oğuzhan Yazır

        Özbelsan Sivasspor: Göktuğ Bakırbaş, Murat Paluli, Mert Çelik, Okan Erdoğan, Emirhan Başyiğit, Charisis, Cihat Çelik (Dk. 67 Avramovski), Kamil Fidan (Dk. 46 Bekir Böke), Okoronkwo (Dk. 46 Malle), Ethemi, Manaj

        Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Hüseyin Bulut, Oğuzcan Çalışkan, Abdullah Çelik, Ali Dere, İshak Karaoğul (Dk. 86 Wellington), İbrahim Akdağ, Rroca (Dk. 68 Halil Can Ayan), Roshi, Ezeh (Dk. 86 Diaby), Diouf (Dk. 68 Fernandes)

        Gol: Dk. 35 Roshi (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)


        Kırmızı kartlar: Dk. 90+1 Charisis (Özbelsan Sivasspor), Dk. 90+3 Wellington (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)

        Sarı kartlar: Dk. 89 Murat Paluli (Özbelsan Sivasspor), Dk. 60 İshak Karaoğul, Dk. 82 Abdullah Çelik, (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)





        SİVAS

