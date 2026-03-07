MHP Ulaş İlçe Başkanı İlbey, hasta ve yaşlıları ziyaret etti
MHP Ulaş İlçe Başkanı Servet İlbey, hasta ve yaşlıları ziyaret etti.
Giriş: 07.03.2026 - 11:29 Güncelleme:
MHP Ulaş İlçe Başkanı Servet İlbey, hasta ve yaşlıları ziyaret etti.
Ziyarette ailelerin taleplerini dinleyen İlbey, "MHP, bu ülkenin yetim, garip, kimsesiz ve umut bekleyen öz evlatlarının hamisidir. Bir büyüğümüzün hayır duasını almak, bir hastamızın yüzünde tebessüm oluşturmak bizim için tüm makamların üzerindedir." dedi.
Aileler de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, İlbey'e teşekkür etti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri