Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        MHP Ulaş İlçe Başkanı İlbey, hasta ve yaşlıları ziyaret etti

        MHP Ulaş İlçe Başkanı Servet İlbey, hasta ve yaşlıları ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 11:29 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        MHP Ulaş İlçe Başkanı İlbey, hasta ve yaşlıları ziyaret etti

        MHP Ulaş İlçe Başkanı Servet İlbey, hasta ve yaşlıları ziyaret etti.

        Ziyarette ailelerin taleplerini dinleyen İlbey, "MHP, bu ülkenin yetim, garip, kimsesiz ve umut bekleyen öz evlatlarının hamisidir. Bir büyüğümüzün hayır duasını almak, bir hastamızın yüzünde tebessüm oluşturmak bizim için tüm makamların üzerindedir." dedi.

        Aileler de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, İlbey'e teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 8. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 8. gün!
        İran Cumhurbaşkanı: Komşulardan özür dileriz
        İran Cumhurbaşkanı: Komşulardan özür dileriz
        "Küba, kucağıma düştü"
        "Küba, kucağıma düştü"
        İsrail füzesi İran'da Türk TIR'ını vurdu! Hataylı şoför ağır yaralı!
        İsrail füzesi İran'da Türk TIR'ını vurdu! Hataylı şoför ağır yaralı!
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        İran'dan Avrupa'ya gözdağı
        İran'dan Avrupa'ya gözdağı
        Üç çocuk annesini boğdu hatırlayamadı!
        Üç çocuk annesini boğdu hatırlayamadı!
        Dolmabahçe'de dev düello!
        Dolmabahçe'de dev düello!
        Az pişmiş ette böbrek yetmezliği riski
        Az pişmiş ette böbrek yetmezliği riski
        Derbide gözler kalecilerde!
        Derbide gözler kalecilerde!
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
        F.Bahçe'nin konuğu Samsunspor
        F.Bahçe'nin konuğu Samsunspor
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Yazın düğün yapmayı planlıyoruz"
        "Yazın düğün yapmayı planlıyoruz"
        Tüm zamanların rekoru kırıldı
        Tüm zamanların rekoru kırıldı
        3'üncü kez baba oluyor
        3'üncü kez baba oluyor
        Bandajlar çıktı
        Bandajlar çıktı
        Emekli aylığı borçlanma ile artar mı?
        Emekli aylığı borçlanma ile artar mı?
        İftardan hemen sonra bunu yapmayanlar dikkat!
        İftardan hemen sonra bunu yapmayanlar dikkat!
        Gece lambası sandığınız kadar masum olmayabilir
        Gece lambası sandığınız kadar masum olmayabilir

        Benzer Haberler

        Ulaş'ta ramazanda engelli ve yaşlı vatandaşlara sıcak yemek desteği
        Ulaş'ta ramazanda engelli ve yaşlı vatandaşlara sıcak yemek desteği
        Hemcinsleri tırnaklarını boyarken o duvarları boyamayı tercih etti Kendi mu...
        Hemcinsleri tırnaklarını boyarken o duvarları boyamayı tercih etti Kendi mu...
        Sivas'ta eğitim alanında yürütülen çalışmalar ele alındı Milli Eğitim Bakan...
        Sivas'ta eğitim alanında yürütülen çalışmalar ele alındı Milli Eğitim Bakan...
        Kur'an-ı Kerim'i güzel okumak için yarıştılar Sivas Cumhuriyet Üniversitesi...
        Kur'an-ı Kerim'i güzel okumak için yarıştılar Sivas Cumhuriyet Üniversitesi...
        Acil servisler poliklinik gibi kullanılıyor, hasta yoğunluğu artıyor Sivas...
        Acil servisler poliklinik gibi kullanılıyor, hasta yoğunluğu artıyor Sivas...
        Köye inen tilkiler birbirine girdi, o anlar kameraya yansıdı
        Köye inen tilkiler birbirine girdi, o anlar kameraya yansıdı