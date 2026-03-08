Canlı
        Sivasspor'un ligdeki 4 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2026 - 10:26
        Sivasspor'un ligdeki 4 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi

        Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'ne 1-0 mağlup olan Özbelsan Sivasspor'un 4 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

        Sezonun 24. haftasında deplasmanda SMS Grup Sarıyerspor'a 1-0 kaybeden kırmızı-beyazlılar, bu maçın ardından çıktığı 4 karşılaşmada mağlup olmadı.


        Sivasspor, ligin 25. haftasında sahasında İmaj Altyapı Vanspor ile 3-3, 26. haftada deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalırken 27. haftada sahasında Sakaryaspor'u 4-1, 28. haftada da deplasmanda Serikspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı.


        Ligin 29. haftasında dün sahasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'ne 1-0 mağlup olan Sivas ekibinin 4 maçlık yenilmezlik serisi son buldu.

        Ligde 29 haftalık periyotta 9 galibiyet, 11 beraberlik, 9 mağlubiyetle 38 puan toplayan kırmızı-beyazlılar, 13. sırada yer alıyor.


        Sivasspor, ligin 30. haftasında 11 Mart Çarşamba günü saat 13.30'da deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

