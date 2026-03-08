Sivasspor'un ligdeki 4 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi
Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'ne 1-0 mağlup olan Özbelsan Sivasspor'un 4 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.
Sezonun 24. haftasında deplasmanda SMS Grup Sarıyerspor'a 1-0 kaybeden kırmızı-beyazlılar, bu maçın ardından çıktığı 4 karşılaşmada mağlup olmadı.
Sivasspor, ligin 25. haftasında sahasında İmaj Altyapı Vanspor ile 3-3, 26. haftada deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalırken 27. haftada sahasında Sakaryaspor'u 4-1, 28. haftada da deplasmanda Serikspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı.
Ligin 29. haftasında dün sahasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'ne 1-0 mağlup olan Sivas ekibinin 4 maçlık yenilmezlik serisi son buldu.
Ligde 29 haftalık periyotta 9 galibiyet, 11 beraberlik, 9 mağlubiyetle 38 puan toplayan kırmızı-beyazlılar, 13. sırada yer alıyor.
Sivasspor, ligin 30. haftasında 11 Mart Çarşamba günü saat 13.30'da deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.
