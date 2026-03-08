Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        CHP Sivas Kadın Kolları Başkanı Korkmaz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

        CHP Sivas Kadın Kolları Başkanı Nilgün Korkmaz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2026 - 16:11 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP Sivas Kadın Kolları Başkanı Korkmaz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

        CHP Sivas Kadın Kolları Başkanı Nilgün Korkmaz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

        Korkmaz, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, kadınların önemine vurgu yaptı.

        Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Korkmaz, "8 Mart sadece bir anma günü değil, eşitliğe giden yolda bir isyan ve inşa günüdür. Yaşasın kadın dayanışması, yaşasın örgütlü mücadelemiz. Son sözümüz net ve bakidir, çare eşitliktedir, çare Cumhuriyet değerlerimizde, kurtuluş mücadelemizdedir." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İngiltere'den Trump'a: Diplomasiyi sosyal medyadan yapmıyoruz
        İngiltere'den Trump'a: Diplomasiyi sosyal medyadan yapmıyoruz
        "ABD ve İsrail İran'daki uranyum için özel kuvvet gönderecek" iddiası
        "ABD ve İsrail İran'daki uranyum için özel kuvvet gönderecek" iddiası
        Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım
        Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım
        WSJ yazdı: Netanyahu Trump ile ilişkisini kullanarak saldırı başlattı
        WSJ yazdı: Netanyahu Trump ile ilişkisini kullanarak saldırı başlattı
        Pezeşkiyan: Düşman sözlerimi yanlış anladı
        Pezeşkiyan: Düşman sözlerimi yanlış anladı
        Eşitlikten uzak 8 Mart
        Eşitlikten uzak 8 Mart
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        “Veri merkezi için ilk kazma mayısta vuruluyor”
        “Veri merkezi için ilk kazma mayısta vuruluyor”
        Boşanma açıklaması
        Boşanma açıklaması
        Alev'i boğarak öldürmeden önce kredi çektirdi iddiası!
        Alev'i boğarak öldürmeden önce kredi çektirdi iddiası!
        "Kalite farkını çok net gördük"
        "Kalite farkını çok net gördük"
        8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde vahşet! Karısını katletti!
        8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde vahşet! Karısını katletti!
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladılar
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladılar
        İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
        İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
        Ünlü oyuncunun evi yandı
        Ünlü oyuncunun evi yandı
        "İki kırmızı kartı atladı!"
        "İki kırmızı kartı atladı!"
        Kadınların üstlendiği çoklu roller ruh sağlığını zorluyor
        Kadınların üstlendiği çoklu roller ruh sağlığını zorluyor
        İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?
        İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?

        Benzer Haberler

        Sivasspor'da Hatayspor maçı hazırlıkları başladı
        Sivasspor'da Hatayspor maçı hazırlıkları başladı
        Sivasspor'da Atakaş Hatayspor maçının hazırlıkları başladı
        Sivasspor'da Atakaş Hatayspor maçının hazırlıkları başladı
        Ulaş Belediye Başkanı İlbey 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı
        Ulaş Belediye Başkanı İlbey 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı
        Hesabına yanlışlıkla gelen parayı banka şubesine giderek geri gönderdi
        Hesabına yanlışlıkla gelen parayı banka şubesine giderek geri gönderdi
        Görevi başında felç oldu, 5 yıldır gazilik unvanının verilmesini bekliyor G...
        Görevi başında felç oldu, 5 yıldır gazilik unvanının verilmesini bekliyor G...
        Sivasspor'un ligdeki 4 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi
        Sivasspor'un ligdeki 4 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi