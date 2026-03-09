Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        Sivas Valisi Şimşek köy ziyaretinde bulundu

        Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Hafik ilçesine bağlı Yeniköy'de vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 10:22 Güncelleme:
        Sivas Valisi Şimşek köy ziyaretinde bulundu

        Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Hafik ilçesine bağlı Yeniköy'de vatandaşlarla bir araya geldi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, köy konağında vatandaşlarla bir araya gelen Şimşek, burada köy sakinleriyle sohbet ederek, talep ve sorunlarını dinledi.

        Sivas Valiliği himayelerinde yürütülen "Köyler Yaşamalıdır" projesi kapsamında bir firma tarafından yeni yerleşim alanında ikinci etap olarak projelendirilen 111 konut parseline ait tapular, Şimşek tarafından hak sahiplerine teslim edildi.

        Yeniköy'ün geleneklerini yaşatan bir köy olduğunu belirten Şimşek, "Köyümüz örfüne, adetine bağlı örnek bir köy. Kültürümüzü ve geleneklerimizi yaşatmaya devam edelim. Sizleri tebrik ediyorum. Buradan giden vatandaşlarımız doğduğu toprakları unutmamış. Köylerine gelip gidiyorlar ve köyün ihtiyaçlarını takip ediyorlar. Muhtarımızı yalnız bırakmıyorlar. Köyde güzel bir uyum var. Bu köyde bir huzur hakim." ifadelerini kullandı.

        Köylerin yaşam standartlarını yükseltmeyi amaçladıklarını aktaran Şimşek, şunları kaydetti:


        "Kaynaklarımız kıt, bunu en verimli şekilde kullanmaya gayret ediyoruz. Artık köylerimizin altyapı çalışmalarına daha fazla bütçe ayırmaya başladık. Daha önce bu oran yüzde 19 iken şimdi yüzde 30'u geçmiş durumda. Amacımız hayat standardını artırmak. Sizler köylerinize sahip çıkıyorsunuz. Gönül bağınız hala devam ediyor. Bizler de bunun için çalışıyoruz."

        Programda, Hafik Kaymakamı Funda Hamza Çaldağı, Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halil İbrahim Yeşilyurt ve Hafik Belediye Başkanı Habip Görler de yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        NYT: ABD füzesi İran'da ilkokulun yakınındaki deniz üssünü vurdu
        NYT: ABD füzesi İran'da ilkokulun yakınındaki deniz üssünü vurdu
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        G7 ülkelerinden acil müdahale toplantısı
        G7 ülkelerinden acil müdahale toplantısı
        Mücteba Hamaney, niçin ?
        Mücteba Hamaney, niçin ?
        Mücteba Hamaney seçiminin perde arkası
        Mücteba Hamaney seçiminin perde arkası
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        Petrol fiyatları 100 doları aştı
        Petrol fiyatları 100 doları aştı
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu?
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu?
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Fenerbahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Fenerbahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Oğlunu bıçaklayan kişiyi tüfekle öldürdü!
        Oğlunu bıçaklayan kişiyi tüfekle öldürdü!
        Rihanna'nın evine silahlı saldırı
        Rihanna'nın evine silahlı saldırı
        Yaşı: 18... İşi: Tetikçi... Tarifesini açıkladı!
        Yaşı: 18... İşi: Tetikçi... Tarifesini açıkladı!
        Kaleiçi'nde, Selçuklu'nun kayıp kitabeleri bulundu
        Kaleiçi'nde, Selçuklu'nun kayıp kitabeleri bulundu
        3 asırlık tarihi çeşmeyi yaktı! Savunması ortaya çıktı!
        3 asırlık tarihi çeşmeyi yaktı! Savunması ortaya çıktı!
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Otomotivde 'Hürmüz' alarmı!
        Otomotivde 'Hürmüz' alarmı!
        Hamile kadın işten çıkartılamaz
        Hamile kadın işten çıkartılamaz

        Benzer Haberler

        Yıkım sırasında yandaki binanın taşıyıcı kolonu hasar gördü; 21 daire boşal...
        Yıkım sırasında yandaki binanın taşıyıcı kolonu hasar gördü; 21 daire boşal...
        Yıkım sırasında bitişikteki bina hasar gördü, 21 daireli bina tahliye edild...
        Yıkım sırasında bitişikteki bina hasar gördü, 21 daireli bina tahliye edild...
        Sivas'ta bir binanın yıkımı sırasında zarar gören bitişiğindeki binada 21 d...
        Sivas'ta bir binanın yıkımı sırasında zarar gören bitişiğindeki binada 21 d...
        Uzmanı açıkladı: "Oruç, beden ve ruhun farkına varmayı sağlar"
        Uzmanı açıkladı: "Oruç, beden ve ruhun farkına varmayı sağlar"
        CHP Sivas Kadın Kolları Başkanı Korkmaz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutla...
        CHP Sivas Kadın Kolları Başkanı Korkmaz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutla...
        Sivasspor'da Hatayspor maçı hazırlıkları başladı
        Sivasspor'da Hatayspor maçı hazırlıkları başladı