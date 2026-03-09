Sivas Valisi Şimşek köy ziyaretinde bulundu

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Hafik ilçesine bağlı Yeniköy'de vatandaşlarla bir araya geldi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, köy konağında vatandaşlarla bir araya gelen Şimşek, burada köy sakinleriyle sohbet ederek, talep ve sorunlarını dinledi.



Sivas Valiliği himayelerinde yürütülen "Köyler Yaşamalıdır" projesi kapsamında bir firma tarafından yeni yerleşim alanında ikinci etap olarak projelendirilen 111 konut parseline ait tapular, Şimşek tarafından hak sahiplerine teslim edildi.



Yeniköy'ün geleneklerini yaşatan bir köy olduğunu belirten Şimşek, "Köyümüz örfüne, adetine bağlı örnek bir köy. Kültürümüzü ve geleneklerimizi yaşatmaya devam edelim. Sizleri tebrik ediyorum. Buradan giden vatandaşlarımız doğduğu toprakları unutmamış. Köylerine gelip gidiyorlar ve köyün ihtiyaçlarını takip ediyorlar. Muhtarımızı yalnız bırakmıyorlar. Köyde güzel bir uyum var. Bu köyde bir huzur hakim." ifadelerini kullandı.



Köylerin yaşam standartlarını yükseltmeyi amaçladıklarını aktaran Şimşek, şunları kaydetti:





"Kaynaklarımız kıt, bunu en verimli şekilde kullanmaya gayret ediyoruz. Artık köylerimizin altyapı çalışmalarına daha fazla bütçe ayırmaya başladık. Daha önce bu oran yüzde 19 iken şimdi yüzde 30'u geçmiş durumda. Amacımız hayat standardını artırmak. Sizler köylerinize sahip çıkıyorsunuz. Gönül bağınız hala devam ediyor. Bizler de bunun için çalışıyoruz."



Programda, Hafik Kaymakamı Funda Hamza Çaldağı, Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halil İbrahim Yeşilyurt ve Hafik Belediye Başkanı Habip Görler de yer aldı.

