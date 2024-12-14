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        Halk ozanı Ali Kızıltuğ vefatının 7. yılında Sivas'ta anıldı

        Halk ozanı Ali Kızıltuğ, vefatının 7. yılında Sivas Valiliğince düzenlenen programla anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 10:48 Güncelleme: 14.12.2024 - 10:53
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        Halk ozanı Ali Kızıltuğ vefatının 7. yılında Sivas'ta anıldı
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        Halk ozanı Ali Kızıltuğ, vefatının 7. yılında Sivas Valiliğince düzenlenen programla anıldı.

        Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde düzenlenen program Ali Kızıltuğ'un hayatını anlatan slayt gösterisi ile başladı.

        Programda konuşan Vali Yılmaz Şimşek, Sivas'ın ve türkülerin en önemli isimlerinden olan büyük usta Ali Kızıltuğ'u anmak için bir araya geldiklerini söyledi.

        Şimşek, "İlimiz çok zengin bir halk kültürüne sahip. Sivas deyince akla aşıklar, ozanlar ve türküler gelir. Ali Kızıltuğ 74 yıllık ömründe birçok eseri miras bırakmıştır. Kuşkusuz yüreğini insan ve doğa sevgisiyle dolduran, sözleriyle ve hayat tarzıyla her zaman geniş kitleler tarafından sevilen, sayılan halka mal olmuş bir sanatçı olmuştur." dedi.

        Belediye Başkanı Adem Uzun da Sivas coğrafyasının Ali Kızıltuğ'lar, Aşık Veysel'ler, Pir Sultan Abdal'ları yetiştiren kadim topraklar olduğunu belirtti.

        Ali Kızıltuğ'un oğlu Serhat Kızıltuğ da programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından konuk ses sanatçıları Yudum ve Neşe Demir, Ali Kızıltuğ'un türkülerini seslendirdi.

        Konser sonrası Şimşek ve Uzun, ses sanatçılarına tablo hediye etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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