Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

        Sivas'ta park halindeki tıra çarpan otomobilin içinden ağır yaralı halde çıkarılan sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 16:59 Güncelleme: 17.12.2024 - 17:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sivas'ta park halindeki tıra çarpan otomobilin içinden ağır yaralı halde çıkarılan sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Alınan bilgiye göre Y.D. yönetimindeki 05 ACJ 811 plakalı otomobil, Şeyh Şamil Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi 2. kısım girişinde park halindeki 42 R 2166 plakalı tıra çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Otomobil içerisinde sıkışan sürücü, Sivas Belediyesi İtfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        Ağır yaralı sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Veliyle tartışan öğretmen beyin kanaması geçirdi!
        Veliyle tartışan öğretmen beyin kanaması geçirdi!
        İstanbul'da denize düştüler, Çanakkale'de aranıyorlar!
        İstanbul'da denize düştüler, Çanakkale'de aranıyorlar!
        3 gün güneş sonra yağış! İstanbul'a da yağmur geliyor
        3 gün güneş sonra yağış! İstanbul'a da yağmur geliyor
        F.Bahçe'den G.Saray'a sert mesaj!
        F.Bahçe'den G.Saray'a sert mesaj!
        Tarım ithalatında ABD zirveye yerleşti
        Tarım ithalatında ABD zirveye yerleşti
        İETT otobüsü kaldırımdakilere çaptı! Feci kaza can kaybı var
        İETT otobüsü kaldırımdakilere çaptı! Feci kaza can kaybı var
        Ferdi Tayfur ameliyat oldu
        Ferdi Tayfur ameliyat oldu
        Günde 7 bin adım depresyonun etkilerini ortadan kaldırır mı?
        Günde 7 bin adım depresyonun etkilerini ortadan kaldırır mı?
        Antik Mısır mezarındaki tasvir 'Marge Simpson'a benzetildi
        Antik Mısır mezarındaki tasvir 'Marge Simpson'a benzetildi
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        F.Bahçe'nin yıldızına İtalyan kancası!
        F.Bahçe'nin yıldızına İtalyan kancası!
        Kripto düzenlemesi için tarih verdi
        Kripto düzenlemesi için tarih verdi
        Ankara’da nitelikli dolandırıcılık! 103 gözaltı! 250 milyon lira zarar
        Ankara’da nitelikli dolandırıcılık! 103 gözaltı! 250 milyon lira zarar
        Galatasaray'da Dybala harekatı!
        Galatasaray'da Dybala harekatı!
        Dünyanın en zengin aileleri
        Dünyanın en zengin aileleri
        Şarkısı platformlardan kaldırılıyor
        Şarkısı platformlardan kaldırılıyor
        "Gemiyi limana yanaştırdı!"
        "Gemiyi limana yanaştırdı!"
        AB Komisyonu Başkanı Ankara'da
        AB Komisyonu Başkanı Ankara'da
        Satın alma gücünde AB'nin yüzde 28 altındayız
        Satın alma gücünde AB'nin yüzde 28 altındayız
        Gıdalardaki pestisit temizlenir mi?
        Gıdalardaki pestisit temizlenir mi?

        Benzer Haberler

        Sivas'ta 39 arıcıya yüzde 75 hibeyle kovan desteği sağlandı
        Sivas'ta 39 arıcıya yüzde 75 hibeyle kovan desteği sağlandı
        Sivas'ta villa inşaatında cam temizlerken düşen kişi öldü
        Sivas'ta villa inşaatında cam temizlerken düşen kişi öldü
        Otomobil park halindeki TIR'a çaptı; sürücü ağır yaralı
        Otomobil park halindeki TIR'a çaptı; sürücü ağır yaralı
        Sivas'taki "Hobbit Evleri" kar yağışının ardından güzel görüntü oluşturdu
        Sivas'taki "Hobbit Evleri" kar yağışının ardından güzel görüntü oluşturdu
        Sivasspor, Ankara Keçiörengücü maçına hazır
        Sivasspor, Ankara Keçiörengücü maçına hazır
        Akıncılar'da Yerli Malı Haftası etkinliği düzenlendi
        Akıncılar'da Yerli Malı Haftası etkinliği düzenlendi