Şarkışla'da hayvan sağlığı ve zabıta komisyon toplantısı yapıldı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde hayvan sağlığı ve zabıta komisyon toplantısı gerçekleştirildi.

Şarkışla Kaymakamı Samet Öztürk başkanlığında yapılan toplantıya Belediye Başkanı Kasım Gültekin ve ilgili kurum amirleri katıldı.

Toplantıda hayvan pazarındaki sağlık ve hijyen koşulları, salgın hastalıklarla mücadele, kaçak hayvan ticaretinin önlenmesi ve veteriner kontrolüyle sevk işlemlerinin düzenlenmesi gibi konular görüşüldü.

Hayvan pazarına giriş-çıkışlarda alınacak tedbirlerin ele alındığı toplantıda ilgili kurumların koordineli çalışmasının önemi vurgulandı.