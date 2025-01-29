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        Şarkışla'da hayvan sağlığı ve zabıta komisyon toplantısı yapıldı

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde hayvan sağlığı ve zabıta komisyon toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 13:26 Güncelleme: 29.01.2025 - 13:36
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        Şarkışla'da hayvan sağlığı ve zabıta komisyon toplantısı yapıldı
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        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde hayvan sağlığı ve zabıta komisyon toplantısı gerçekleştirildi.

        Şarkışla Kaymakamı Samet Öztürk başkanlığında yapılan toplantıya Belediye Başkanı Kasım Gültekin ve ilgili kurum amirleri katıldı.

        Toplantıda hayvan pazarındaki sağlık ve hijyen koşulları, salgın hastalıklarla mücadele, kaçak hayvan ticaretinin önlenmesi ve veteriner kontrolüyle sevk işlemlerinin düzenlenmesi gibi konular görüşüldü.

        Hayvan pazarına giriş-çıkışlarda alınacak tedbirlerin ele alındığı toplantıda ilgili kurumların koordineli çalışmasının önemi vurgulandı.

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