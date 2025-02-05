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        Sivas'ın ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor

        Sivas'ın Suşehri ve Akıncılar ilçelerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 15:41 Güncelleme: 05.02.2025 - 15:44
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        Sivas'ın ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor
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        Sivas'ın Suşehri ve Akıncılar ilçelerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

        Suşehri Belediyesi ekipleri, kar yağışının ardından ilçede temizlik çalışması başlattı.

        İlçede 26 personel, 4 kepçe, 1 greyder, 2 tuzlama aracıyla kar temizleme çalışması yapılıyor.

        - Akıncılar'da kar yağışı etkili oluyor

        İlçede etkili olan kar yağışının ardından Akıncılar Belediyesi ekipleri, kar temizleme çalışması başlattı.

        Belediye Başkanı Murat Sevinç, ilçedeki 8 mahallede yol açma çalışmalarını iş makinesi yardımıyla yaptıklarını söyledi.

        Galeri
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