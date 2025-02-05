Sivas'ın ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor
Sivas'ın Suşehri ve Akıncılar ilçelerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor.
Sivas'ın Suşehri ve Akıncılar ilçelerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor.
Suşehri Belediyesi ekipleri, kar yağışının ardından ilçede temizlik çalışması başlattı.
İlçede 26 personel, 4 kepçe, 1 greyder, 2 tuzlama aracıyla kar temizleme çalışması yapılıyor.
- Akıncılar'da kar yağışı etkili oluyor
İlçede etkili olan kar yağışının ardından Akıncılar Belediyesi ekipleri, kar temizleme çalışması başlattı.
Belediye Başkanı Murat Sevinç, ilçedeki 8 mahallede yol açma çalışmalarını iş makinesi yardımıyla yaptıklarını söyledi.
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