Sivasspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

Ziraat Türkiye Kupası'nda dün Kocaelispor ile oynanan maçta 60 dakika üzerinde forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma çalışmasıyla başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, dar alan oyun ve yarı saha çift kale maçla idmanı tamamladı.

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