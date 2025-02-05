Sivasspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 8 Şubat Cumartesi günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 8 Şubat Cumartesi günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma çalışmasıyla başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, dar alan oyun ve yarı saha çift kale maçla idmanı tamamladı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda dün Kocaelispor ile oynanan maçta 60 dakika üzerinde forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı.
Sivasspor, hazırlıklarına yarın devam edecek.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.