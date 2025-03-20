Amasya'dan Sivas'a dilenmek için gelen 3 kişi yakalandı
Amasya'dan Sivas'a dilenmek için geldiği tespit edilen 3 kişi zabıta ekiplerince yakalandı.
Amasya'dan Sivas'a dilenmek için geldiği tespit edilen 3 kişi zabıta ekiplerince yakalandı.
Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şehir genelinde dilencilere yönelik denetimlerin hız kesmeden devam ettiği belirtildi.
İftar öncesi gerçekleştirilen operasyonda, Amasya'dan dilenmek için geldiği tespit edilen 3 kadının yakalandığı, üst aramalarında 1800 lira bulunan bu kişilere 1406 lira idari para cezası kesildiği ifade edildi.
Ekipler ayrıca vatandaşları bu tür kişilere karşı dikkatli olmaya ve dilencilere para vermemeye çağırdı.
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