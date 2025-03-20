Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Amasya'dan Sivas'a dilenmek için gelen 3 kişi yakalandı

        Amasya'dan Sivas'a dilenmek için geldiği tespit edilen 3 kişi zabıta ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 22:42 Güncelleme: 20.03.2025 - 22:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'dan Sivas'a dilenmek için gelen 3 kişi yakalandı
        ABONE OL

        Amasya'dan Sivas'a dilenmek için geldiği tespit edilen 3 kişi zabıta ekiplerince yakalandı.

        Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şehir genelinde dilencilere yönelik denetimlerin hız kesmeden devam ettiği belirtildi.

        İftar öncesi gerçekleştirilen operasyonda, Amasya'dan dilenmek için geldiği tespit edilen 3 kadının yakalandığı, üst aramalarında 1800 lira bulunan bu kişilere 1406 lira idari para cezası kesildiği ifade edildi.

        Ekipler ayrıca vatandaşları bu tür kişilere karşı dikkatli olmaya ve dilencilere para vermemeye çağırdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bahçeli: Örgüt hemen karar almalı
        Bahçeli: Örgüt hemen karar almalı
        TCMB'den faiz kararı
        TCMB'den faiz kararı
        Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu
        Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Bizim Çocuklar "A" kalite!
        Bizim Çocuklar "A" kalite!
        Rusya'dan ABD'ye eleştiri
        Rusya'dan ABD'ye eleştiri
        A Milliler, 17 yıl sonra Macaristan'ı yendi!
        A Milliler, 17 yıl sonra Macaristan'ı yendi!
        VPN Kurtarıcı mı, tehdit mi?
        VPN Kurtarıcı mı, tehdit mi?
        Montella'dan önemli başarı!
        Montella'dan önemli başarı!
        AK Partili Çelik: Değerlendirecek olan siyasiler değil
        AK Partili Çelik: Değerlendirecek olan siyasiler değil
        Piyasa değerleri güncellendi!
        Piyasa değerleri güncellendi!
        Sosyal medya ve internet erişim problemi sürüyor
        Sosyal medya ve internet erişim problemi sürüyor
        87 şüphelinin ifade işlemleri başladı
        87 şüphelinin ifade işlemleri başladı
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Yedi bölgede kariyer sezonu!
        Yedi bölgede kariyer sezonu!
        Öldüren yumruğa istenen ceza belli oldu!
        Öldüren yumruğa istenen ceza belli oldu!
        Yaşlı yolcuya hakaret etti... Metrodan attılar!
        Yaşlı yolcuya hakaret etti... Metrodan attılar!
        "Lucas ile sevgili değiliz"
        "Lucas ile sevgili değiliz"

        Benzer Haberler

        Sivas'ın Gürün ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi
        Sivas'ın Gürün ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi
        Sivasspor, Adana Demirspor maçının hazırlıkları başladı
        Sivasspor, Adana Demirspor maçının hazırlıkları başladı
        Sivas Valisi Şimşek, Aşık Veysel'in vefatının 52. yılı dolayısıyla mesaj ya...
        Sivas Valisi Şimşek, Aşık Veysel'in vefatının 52. yılı dolayısıyla mesaj ya...
        Yıldızeli'nde yaşlılar ihtiyaç sahipleri için yemek hazırlıyor
        Yıldızeli'nde yaşlılar ihtiyaç sahipleri için yemek hazırlıyor
        Sivas'ta devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı
        Sivas'ta devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı
        Sivas'ın kırsal kesimlerinde kar kalınlığı yarım metreyi aştı
        Sivas'ın kırsal kesimlerinde kar kalınlığı yarım metreyi aştı