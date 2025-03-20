Amasya'dan Sivas'a dilenmek için gelen 3 kişi yakalandı

Ekipler ayrıca vatandaşları bu tür kişilere karşı dikkatli olmaya ve dilencilere para vermemeye çağırdı.

İftar öncesi gerçekleştirilen operasyonda, Amasya'dan dilenmek için geldiği tespit edilen 3 kadının yakalandığı, üst aramalarında 1800 lira bulunan bu kişilere 1406 lira idari para cezası kesildiği ifade edildi.

Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şehir genelinde dilencilere yönelik denetimlerin hız kesmeden devam ettiği belirtildi.

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