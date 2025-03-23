Ulaş'ta sahipli köpekler kimliklendiriliyor

Sivas'ın Ulaş ilçesinde, sahipli köpekler aşılanıp, deri altı mikroçip yöntemiyle kimliklendiriliyor.

Ulaş Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçede ve köylerde bulunan köpekleri kayıt altına alıp mikroçip takarak kimliklendirme çalışması başlattı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burak Doğan, AA muhabirine, son zamanlarda artan sahipsiz köpek saldırıları nedeniyle Ulaş genelinde denetimleri sıklaştırdıklarını söyledi.

Kayıtlı olmayan köpekleri kayıt altına alıp, mikroçip takarak kimliklendirdiklerini belirten Doğan, şunları kaydetti:

"Mikroçip ile sokağa terk edilmiş köpeklerin kime ait olduğu el terminaliyle okunarak sahibi tespit edilecek. Köpeğini sokağa terk edenler için gereken ceza kesilecek. Kuduz aşısı başta olmak üzere hayvanın geçmişine ait tüm aşıları kayıt altına alınacak. Çalınan hayvanlar bu sayede bulunacak."