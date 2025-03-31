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        Sivasspor Kulübünde bayramlaşma programı düzenlendi

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'da Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 18:08 Güncelleme: 31.03.2025 - 18:14
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        Sivasspor Kulübünde bayramlaşma programı düzenlendi
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'da Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sivasspor Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde düzenlenen bayramlaşma programına, kulüp başkanı Bahattin Eken, başkan vekili Burak Özçoban, asbaşkanlar Faruk Taşseten ve Erhan Ekici, genel müdür Cafer Kaplan, teknik direktör Rıza Çalımbay, yardımcı antrenörler, futbolcular ve kulüp personeli katıldı.

        Bayramlaşma töreni, çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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