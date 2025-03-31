Sivasspor Kulübünde bayramlaşma programı düzenlendi

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sivasspor Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde düzenlenen bayramlaşma programına, kulüp başkanı Bahattin Eken, başkan vekili Burak Özçoban, asbaşkanlar Faruk Taşseten ve Erhan Ekici, genel müdür Cafer Kaplan, teknik direktör Rıza Çalımbay, yardımcı antrenörler, futbolcular ve kulüp personeli katıldı.

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