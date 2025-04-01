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        Sivasspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Net Global Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 12:50 Güncelleme: 01.04.2025 - 12:59
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        Sivasspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Net Global Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

        Dayanıklılık koşusuyla devam eden idman, 5'e 2 pas çalışması ve birebir savunma-hücum çalışmasıyla sürdü. Antrenman, yarım sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.

        Sivasspor'da sakatlığı bulunan Emrah Başsan antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştı, daha sonra bireysel programıyla devam etti.

        Kırmızı beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

        Çaykur Rizespor ile Net Global Sivasspor, 5 Nisan Cumartesi günü saat 13.30'da Çaykur Didi Stadyumu'nda karşılaşacak.

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