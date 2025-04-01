Sivasspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor'da sakatlığı bulunan Emrah Başsan antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştı, daha sonra bireysel programıyla devam etti.

Dayanıklılık koşusuyla devam eden idman, 5'e 2 pas çalışması ve birebir savunma-hücum çalışmasıyla sürdü. Antrenman, yarım sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

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