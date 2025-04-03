Sivasspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam etti
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak Net Global Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak Net Global Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Kırmızı-beyazlı ekip, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanı taktik maçla tamamladı.
Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak Rize'ye gidecek.
Çaykur Rizespor ile Net Global Sivasspor, 5 Nisan Cumartesi günü saat 13.30'da Çaykur Didi Stadı'nda karşılaşacak.
Bu arada Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel ve beraberindeki heyet, Sivasspor antrenmanını ziyaret ederek, takıma başarı diledi.
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