Sivasspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam etti

Bu arada Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel ve beraberindeki heyet, Sivasspor antrenmanını ziyaret ederek, takıma başarı diledi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

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