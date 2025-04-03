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        Sivasspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam etti

        Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak Net Global Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 12:44 Güncelleme: 03.04.2025 - 12:54
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        Sivasspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam etti
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        Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak Net Global Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

        Kırmızı-beyazlı ekip, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanı taktik maçla tamamladı.

        Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak Rize'ye gidecek.

        Çaykur Rizespor ile Net Global Sivasspor, 5 Nisan Cumartesi günü saat 13.30'da Çaykur Didi Stadı'nda karşılaşacak.

        Bu arada Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel ve beraberindeki heyet, Sivasspor antrenmanını ziyaret ederek, takıma başarı diledi.

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