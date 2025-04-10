İlçe sakinlerinden Ramiz Ayten, çiçek açan meyve ağaçlarının soğuk havadan etkileneceği endişesini taşıdıklarını söyleyerek, "Sabah uyandığımızda her yerin beyaza bürünmüş olduğunu gördük. Meyve ağaçlarımız çiçek açmıştı. Meyve ağaçlarının soğuk havadan etkilenmesinden endişe ediyoruz." dedi.

Bahar mevsiminde etkili olan yağışla bitki örtüsünün ve çiçeklerin üzeri karla kapladı.

Hafik'te gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışıyla ilçe beyaza büründü.

Sivas'ın Hafik ve Gemerek ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.

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