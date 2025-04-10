Hafik ve Gemerek ilçelerinde kar yağışı etkili oldu
Sivas'ın Hafik ve Gemerek ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.
Sivas'ın Hafik ve Gemerek ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.
Hafik'te gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışıyla ilçe beyaza büründü.
Sabah saatlerinde de etkisini sürdüren yağışla kar kalınlığı yaklaşık 5 santimetreye ulaştı.
Bahar mevsiminde etkili olan yağışla bitki örtüsünün ve çiçeklerin üzeri karla kapladı.
Hafik Gölü çevresinde göçmen kuşlar kar arasında yiyecek arayışına girdi.
- Gemerek
Gemerek ilçesinde gece saatlerinde etkili olan kar yağışı çiçek açan meyve ağaçlarını beyaza bürüdü.
Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesiyle meyve çiçeklerinin üzerlerinde buz sarkıtları oluştu.
İlçe sakinlerinden Ramiz Ayten, çiçek açan meyve ağaçlarının soğuk havadan etkileneceği endişesini taşıdıklarını söyleyerek, "Sabah uyandığımızda her yerin beyaza bürünmüş olduğunu gördük. Meyve ağaçlarımız çiçek açmıştı. Meyve ağaçlarının soğuk havadan etkilenmesinden endişe ediyoruz." dedi.
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