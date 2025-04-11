Şarkışla'da kaza ihbarına giden polislere sürpriz kutlama

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kaza ihbarına giden polis ekibi, sürpriz kutlamayla karşılandı.

Türk Kızılay Şarkışla Şubesi gönüllüleri, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü nedeniyle ilçede görevli polislere sürpriz kutlama yapmak istedi.

Bunun için kaza ihbarında bulunuldu. Kısa sürede sözde kaza yerine gelen polis ekipleri, araçlardan duman yükseldiğini görünce yangın çıktığını düşünerek, yangın tüpüyle müdahale etmek istedi.

Bu sırada çevrede toplanan kalabalık, alkışlarla polis ekiplerini kutladı.

Kutlamaya şaşıran Kıdemli Baş Polis Memuru Ferhat Seyran, "İhbarla geldik, ancak bir sürprizle karşılaştık. Türk Polis Teşkilatının 180. yılı nedeniyle Kızılay Şubemiz tarafından yapılan anlamlı bir jestle karşılaştık. Nezaketlerinden dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.

Türk Kızılay Şarkışla Şube Başkanı Ahmet Turan Yılmaz da "Türk Kızılay Şarkışla Şubesi gönüllüleri olarak, her zaman yanımızda olan, zor zamanlarımızda yardımımıza koşan polislerimize küçük bir sürpriz yapmak istedik. Emniyet mensuplarımıza gönülden teşekkür ediyoruz." diye konuştu.