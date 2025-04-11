Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Şarkışla'da kaza ihbarına giden polislere sürpriz kutlama

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kaza ihbarına giden polis ekibi, sürpriz kutlamayla karşılandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 20:36 Güncelleme: 11.04.2025 - 20:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şarkışla'da kaza ihbarına giden polislere sürpriz kutlama
        ABONE OL

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kaza ihbarına giden polis ekibi, sürpriz kutlamayla karşılandı.

        Türk Kızılay Şarkışla Şubesi gönüllüleri, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü nedeniyle ilçede görevli polislere sürpriz kutlama yapmak istedi.

        Bunun için kaza ihbarında bulunuldu. Kısa sürede sözde kaza yerine gelen polis ekipleri, araçlardan duman yükseldiğini görünce yangın çıktığını düşünerek, yangın tüpüyle müdahale etmek istedi.

        Bu sırada çevrede toplanan kalabalık, alkışlarla polis ekiplerini kutladı.

        Kutlamaya şaşıran Kıdemli Baş Polis Memuru Ferhat Seyran, "İhbarla geldik, ancak bir sürprizle karşılaştık. Türk Polis Teşkilatının 180. yılı nedeniyle Kızılay Şubemiz tarafından yapılan anlamlı bir jestle karşılaştık. Nezaketlerinden dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.

        Türk Kızılay Şarkışla Şube Başkanı Ahmet Turan Yılmaz da "Türk Kızılay Şarkışla Şubesi gönüllüleri olarak, her zaman yanımızda olan, zor zamanlarımızda yardımımıza koşan polislerimize küçük bir sürpriz yapmak istedik. Emniyet mensuplarımıza gönülden teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İBB soruşturmasında 24 şirkete kayyum
        İBB soruşturmasında 24 şirkete kayyum
        Minguzzi ailesine tehdide 5 tutuklama
        Minguzzi ailesine tehdide 5 tutuklama
        İşte maçın canlı anlatımı ve istatistikler!
        İşte maçın canlı anlatımı ve istatistikler!
        Ankara'da akran zorbalığı! Valilikten açıklama
        Ankara'da akran zorbalığı! Valilikten açıklama
        Bahçeli'den açıklamalar
        Bahçeli'den açıklamalar
        Eşini öldürüp intihar etti
        Eşini öldürüp intihar etti
        Bakan Şimşek'ten Özgür Özel'e: Yalan söylemek yakışmıyor
        Bakan Şimşek'ten Özgür Özel'e: Yalan söylemek yakışmıyor
        Trump'tan Rusya'ya çağrı
        Trump'tan Rusya'ya çağrı
        "Türkiye teknoloji köprüsü olabilir"
        "Türkiye teknoloji köprüsü olabilir"
        11 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        11 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin istikrarsızlaşmasına izin vermeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin istikrarsızlaşmasına izin vermeyiz
        15 milyon TL değerinde döviz! Üzeyir Garih'in kızına hırsızlık şoku!
        15 milyon TL değerinde döviz! Üzeyir Garih'in kızına hırsızlık şoku!
        Zaniolo'ya bahis soruşturması!
        Zaniolo'ya bahis soruşturması!
        "Yatırımı kolaylaştırmak için prosedürler serbestleştirilmeli"
        "Yatırımı kolaylaştırmak için prosedürler serbestleştirilmeli"
        Çin'den ABD'ye yeni misilleme
        Çin'den ABD'ye yeni misilleme
        Meslektaşına âşık oldu
        Meslektaşına âşık oldu
        New York neden 'uyumayan şehir' olarak anılıyor?
        New York neden 'uyumayan şehir' olarak anılıyor?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sivas 11'i netleşiyor!
        Sivas 11'i netleşiyor!
        Osimhen'in maliyeti el yakıyor!
        Osimhen'in maliyeti el yakıyor!

        Benzer Haberler

        Sivas'ta Geminbeli Geçidi'nde kar etkili oluyor
        Sivas'ta Geminbeli Geçidi'nde kar etkili oluyor
        Sivas'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Sivas'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Sivas'ta otomobil devrildi: 3 yaralı
        Sivas'ta otomobil devrildi: 3 yaralı
        Sivasspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Sivasspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
        "Sivas Yaşayan Miras Festivali" başladı
        "Sivas Yaşayan Miras Festivali" başladı
        Sivasspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Sivasspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü