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        Ulaş Kaymakamı Eskimez, muhtarlarla bir araya geldi

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Esad Mücahit Eskimez, mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 13:07 Güncelleme: 24.04.2025 - 13:07
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        Ulaş Kaymakamı Eskimez, muhtarlarla bir araya geldi
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        Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Esad Mücahit Eskimez, mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

        Eskimez, kaymakamlık konferans salonunda düzenlenen toplantıda, muhtarlardan ilçe ve köylerdeki çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

        Kaymakam Eskimez, ilçe ve köylerdeki sorunların giderilmesi için yapılacak çalışmalar konusunda da muhtarlarla fikir alışverişinde bulundu.

        Toplantıya mahalle ve köy muhtarlarının yanı sıra Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Rabia Alıç ve İlçe Özel İdare Müdürü Musa Karyağdı da katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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