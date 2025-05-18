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        Gemerek'te Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi

        Sivas'ın Gemerek ilçesinde Engelliler Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 09:34 Güncelleme: 18.05.2025 - 09:42
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        Gemerek'te Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi
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        Sivas'ın Gemerek ilçesinde Engelliler Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Gemerek Kaymakamlığı tarafından düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvasına engelliler davet edildi.

        Müsabakayı izleyen engelliler için palyaço ve animasyon ekibi tarafından çeşitli gösteriler sunuldu.

        Gemerek Kaymakamı Enes Burak Koca, herkesin bir engelli adayı olduğunu ifade ederek, "Hepimiz bir bütünün parçalarıyız." dedi.

        Koca, özel gereksinimli bireylere çeşitli hediyeler verdi.

        Programa, Gemerek Belediye Başkanı Sezai Çelikten, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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