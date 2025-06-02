İHH İnsani Yardım Derneği Sivas Şubesi Kadın Kolları Suriye'ye gidiyor

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Sivas Şubesi Kadın Kolları ekibi, toplanan zekat ve bayramlıkları yetim ve ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmak için Suriye'ye gitmek üzere yola çıktı.

İHH İl Kadın Kolları Başkanı Hülya Kılıç başkanlığında dernek üyeleri, Paşabey Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki Dernek binası önünden dualarla Suriye'ye uğurlandı.

İHH İl Başkanı Efe Zileli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yetimleri güldürmek, onların dertlerine ve sevinçlerine ortak olabilmek, aynı havayı teneffüs etmek için bağışçıların emanetleri olan zekat ve bayramlıkları Suriye'de bulunan yetim ve ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmak için ekibimiz Suriye'ye gidiyor." dedi.

Zileli, bağışlarıyla destek veren hayırseverlere, emeği geçen Kılıç ve ekibine teşekkür etti.