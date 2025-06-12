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        Sivas'ta kaçak et çekimi yapan 100 işletmeye ceza yazıldı

        Sivas'ta, Kurban Bayramı'nda kaçak et çekimi yaptığı tespit edilen 100 işletmeye para cezası yazıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 12:03 Güncelleme: 12.06.2025 - 12:03
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        Sivas'ta kaçak et çekimi yapan 100 işletmeye ceza yazıldı
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        Sivas'ta, Kurban Bayramı'nda kaçak et çekimi yaptığı tespit edilen 100 işletmeye para cezası yazıldı.

        Sivas Ticaret Borsasından yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı'nda halk sağlığını korumak amacıyla kentte kaçak et çekimi yapan ruhsatsız ve merdiven altı firmalara yönelik denetim gerçekleştirildi.

        Sivas Belediyesi zabıta ekipleri, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri ile Ticaret Borsasının iş birliğinde yürütülen denetimlerde, kaçak et çekimi yaptığı tespit edilen 100 işletmeye cezai işlem uyguladı

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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