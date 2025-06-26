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        Sivas'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Sivas'ın Divriği ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 18:29 Güncelleme: 26.06.2025 - 18:29
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        Sivas'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Sivas'ın Divriği ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        M.G. (71) yönetimindeki 34 ZM 8212 plakalı otomobil, Divriği-Kangal kara yolunun İncirlipınar köyü yakınlarında devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Kazada, sürücü ile araçta bulunan Z.G. (70) ve Y.K. (67) yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Kangal Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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