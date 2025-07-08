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        Sivas'ta hakkında kesinleşmiş 11 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde hakkında 11 yıl 2 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 17:10 Güncelleme: 08.07.2025 - 17:10
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        Sivas'ta hakkında kesinleşmiş 11 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde hakkında 11 yıl 2 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        Şarkışla Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, ilçede arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, hakkında "gece vakti silahla yol kesmek suretiyle ya da konutta, iş yerinde veya bunların eklentilerinde yağma", "mala zarar verme" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 11 yıl 2 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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