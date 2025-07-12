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        Sivasspor Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz'dan yeni sezon açıklaması:

        Sivasspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, "Sahada izlediğimizde bize gurur veren, umut veren bir takım oluşturmamız lazım." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 22:56 Güncelleme: 12.07.2025 - 23:00
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        Sivasspor Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz'dan yeni sezon açıklaması:
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        Sivasspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, "Sahada izlediğimizde bize gurur veren, umut veren bir takım oluşturmamız lazım." dedi.

        Osman Zeki Korkmaz, kulüp tesislerinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Yeni sezon hazırlıklarına 30 Haziran'da tesislerinde başladıklarını belirten Korkmaz, gelecek hafta Bolu'da 10 günlük kamplarının başlayacağını ve orada 3 hazırlık maçı oynayacaklarını söyledi.

        Kadroda bulunan oyuncularla şu ana kadar verimli bir çalışma dönemi geçirdiklerini aktaran Korkmaz, "Genel itibariyle Sivas kampımız olumlu geçti. Biliyorsunuz ligden düştükten sonra sözleşmesi bitip ayrılan futbolcu arkadaşlarımız oldu. Halen sözleşmesi devam eden yabancı futbolcularımız var. Kaptanımız Uğur Çiftçi, Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Bekir Turaç Böke gibi. Tek tek isim vermek istemiyorum ama elimizde bir takımın iskeletini oluşturabilecek çok kaliteli oyuncular var. Bu oyuncu arkadaşlarımız da burada ilk günden itibaren yüzde 100 motivasyonla çalışmalara başladılar." ifadelerini kullandı.

        Korkmaz, kendilerini zor bir sezonun beklediğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Ligden düşmenin psikolojik bir buhranı var. Bunu bütün şehrin, bütün Sivassporluların yaşadığını biliyoruz. Bunu en içten şekilde, yeni gelmemize rağmen biz de hissediyoruz. Çünkü daha tesisten girer girmez ya da şehre gelir gelmez ne kadar büyük bir camiaya geldiğimizi hissettik. Bunu olumlu yönde hissettik. Her gördüğümüz insan bize destek oldu. Bir gerçeğin altını çizmemiz gerekiyor. Zorlu bir sezon geçireceğiz. Çünkü bir üst ligden düşmenin psikolojik bir faturası olduğu gibi, ekonomik de bir faturası oluyor. Kulübü tekrar doğru bir raya oturtup, doğru zamanda Sivasspor'u Süper Lig'e döndüreceğiz."

        Osman Zeki Korkmaz, sözleşmesi devam eden yabancı futbolcular hakkında şunları kaydetti:

        "Mukavelesi devam eden oyuncuyla yapacağınız her türlü görüşme, aslında pek çok yere çekilebilecek bir durum. Bu daha çok da futbolcu tarafına avantaj sağlayabilecek sıkıntılar doğurabilir. Biz, Sivasspor'un bu ligde oynarken ihtiyacı olan profilleri tespit ettik. Hangi pozisyona nasıl bir profil gerektiğinin tanımlamasını yaptık. Fakat adım atmanız için öncelikle içeride halletmeniz gereken bir durum var. Sivasspor, ülkemizdeki bazı kulüpler gibi çok hızlı şekilde para girişi, çıkışı yapabilen ya da parayı çok rahat harcayabilen bir kulüp değil. Baktığınızda nasıl yaptıklarını anlamakta zorlandığımız kulüpler var ama Sivasspor oldum olası böyle bir kulüp değil. Ekonomik disiplin içinde, denge içinde ve gerçek paraları gerçek şekilde harcayan bir kulüp. Zor bir mücadelenin içindeyiz. Sabır sadece taraftarın göstereceği bir şey değil. Burada ben de sabırlı olmalıyım, Sivasspor'a gönül veren herkes sabırlı olmalı."

        - "Doğru zamanda Süper Lig'e çıkacağız"

        Osman Zeki Korkmaz, hedeflerinin Süper Lig'e dönmek olduğunu vurgulayarak, konuşmasına şöyle devam etti:

        "Doğru zamanda Süper Lig'e döneceğimize inanıyorum. Umarım bu sene olur. Doğru zaman sözü çok uzun bir süre değil. Sivasspor, doğru adımlar atarsa bu maksimum 2 senedir. Yerli oyuncu havuzunu genişletmemiz gerekiyor. Çok fazla oyuncu var altyapıdan gelen. Bunlardan birkaç tanesi bizim de dikkatimizi çekti. Özkan Yiğiter var, kiralıktan döndü. A takıma kazandırılan ve bu seviyede oynayabilecek çocuklar var. Ama şimdi hem onları oynatıp hem de üzerlerine 'Hadi bugün bizi şampiyon yapın.' yeleğini giydirirsek, onlara yazık etmiş oluruz. Öyle yapmayacağız. Bizi yarıştıracak, hedefe götürecek profilleri belirledik. Transferde doğru zamanı bekleyeceğiz. Bir oyuncuyu yetiştirirken, olgunlaştırırken bazen birkaç maçı feda edebilirsiniz. Ya da birkaç hafta sizi sıkıntıya sokabilir ama o birkaç haftanın sonunda sizi uzun yıllar formanızla temsil edecek futbolcuyu kazanabilirsiniz. Sahada izlediğimizde bize gurur veren, umut veren bir takım oluşturmamız lazım. Bu hedef olgunlaştıkça zaten bizi yukarıya taşıyacak. Biz, Sivasspor'u 'Uzun yıllar burada tutalım.' desek de tutamayız zaten."

        Fikstür konusuna da çok fazla takılmadığını belirten Korkmaz, "İlk dört haftanın üçü deplasman. Ben o fikstür avantajı gibi konulara çok takılmam. Öyle bir avantaja çok inanmam." dedi.

        Korkmaz, kendisinden beklentinin büyük olduğunu fark ettiğini anlatarak, "Bu beni çok motive ediyor. Bana tatlı bir ağırlık veriyor. Ben severim böyle şeyleri. İnsanların beklenti içinde olması, beni asla olumsuz bir düşünceye ya da baskı altına sokmaz. Daha çok motive eder. Zaten hep istediğim bir şeydi bu. Ben coşkulu bir teknik adamım. Belki saha kenarında çok belli etmesem de içimde bir fırtına kopar. Şimdi bunu paylaşacağım binlerce insan olacak arkamda. Bu benim için çok büyük bir motivasyon kaynağı." değerlendirmesinde bulundu.

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