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        Akıncılar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 15:31 Güncelleme: 13.07.2025 - 15:33
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        Akıncılar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Z.G. (61) yönetimindeki 34 RA 6452 plakalı otomobil ile Ş.K. (36) idaresindeki 20 BEH 20 plakalı otomobil, Sevindik-Eskibağ köy yolunda çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, Z.G'nin kullandığı araçta bulunan O.K. (62) yaralandı.

        Yaralı, Akıncılar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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