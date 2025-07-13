Akıncılar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Z.G. (61) yönetimindeki 34 RA 6452 plakalı otomobil ile Ş.K. (36) idaresindeki 20 BEH 20 plakalı otomobil, Sevindik-Eskibağ köy yolunda çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, Z.G'nin kullandığı araçta bulunan O.K. (62) yaralandı.
Yaralı, Akıncılar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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