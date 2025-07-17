Sivas'ın Suşehri ilçesinde otomobil ile çarpışan bisikletin sürücüsü yaralandı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde otomobil ile çarpışan bisikletin sürücüsü yaralandı.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde otomobil ile çarpışan bisikletin sürücüsü yaralandı.
E.B. (30) yönetimindeki 58 UE 683 plakalı otomobil, Sivas Caddesi'nde Ç.K'nin kullandığı bisikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan Ç.K. tedavi altına alındı.
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