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        Sivas'ın Suşehri ilçesinde otomobil ile çarpışan bisikletin sürücüsü yaralandı

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde otomobil ile çarpışan bisikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 20:22 Güncelleme: 17.07.2025 - 20:22
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        Sivas'ın Suşehri ilçesinde otomobil ile çarpışan bisikletin sürücüsü yaralandı
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        Sivas'ın Suşehri ilçesinde otomobil ile çarpışan bisikletin sürücüsü yaralandı.

        E.B. (30) yönetimindeki 58 UE 683 plakalı otomobil, Sivas Caddesi'nde Ç.K'nin kullandığı bisikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan Ç.K. tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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