Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Ulaş Kaymakamı Eskimez, Kur'an kursunu ziyaret etti

        Ulaş Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez, Kur'an kursu öğrencileriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 14:55 Güncelleme: 17.07.2025 - 14:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ulaş Kaymakamı Eskimez, Kur'an kursunu ziyaret etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ulaş Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez, Kur'an kursu öğrencileriyle bir araya geldi.

        Baharözü köyünde Kur'an kursunu ziyaret eden Eskimez, İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli'den bilgi aldı.

        Öğrencilerle sohbet eden ve başarı dileyen Eskimez, Kur'an kurslarının önemine dikkati çekti.

        Eskimez, 120 öğrenci ile en kalabalık kursun öğreticiliğini yapan imam-hatip Naim Aydın'a kolaylıklar diledi ve öğrencilere dondurma ikramında bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kartalkaya davasında ara karar!
        Kartalkaya davasında ara karar!
        İşte Ayşe'nin katil zanlısının ifadesi!
        İşte Ayşe'nin katil zanlısının ifadesi!
        Fatih Altaylı hakkında iddianame
        Fatih Altaylı hakkında iddianame
        Dünyanın İsrail’e bakışı nasıl?
        Dünyanın İsrail’e bakışı nasıl?
        Kamu işçisi yeni teklifi kabul etmedi
        Kamu işçisi yeni teklifi kabul etmedi
        İngiltere'de seçme yaşı 16'ya indirilecek
        İngiltere'de seçme yaşı 16'ya indirilecek
        Barcelona'dan Yamal'a rekor sözleşme!
        Barcelona'dan Yamal'a rekor sözleşme!
        Sigara kavgası! Kadın yolcu, taksiciye saldırdı!
        Sigara kavgası! Kadın yolcu, taksiciye saldırdı!
        İşte tarihin en pahalı 10 Afrikalı futbolcusu!
        İşte tarihin en pahalı 10 Afrikalı futbolcusu!
        Trump Powell'ın görevden alınacağı iddiasını yalanladı
        Trump Powell'ın görevden alınacağı iddiasını yalanladı
        Beş ayrılık kapıda!
        Beş ayrılık kapıda!
        Uzuvlarını kaybedecekti! Doku nakliyle 5 ay sonra ayağa kalktı
        Uzuvlarını kaybedecekti! Doku nakliyle 5 ay sonra ayağa kalktı
        Diomande ısrarı!
        Diomande ısrarı!
        "Türkiye ateşkeste kilit rol oynadı"
        "Türkiye ateşkeste kilit rol oynadı"
        Bu hatayı herkes farkında olmadan yapıyor!
        Bu hatayı herkes farkında olmadan yapıyor!
        Konut fiyatları dolar bazında nasıl değişti?
        Konut fiyatları dolar bazında nasıl değişti?
        Mattia Ahmet Minguzzi davasında dördüncü duruşma!
        Mattia Ahmet Minguzzi davasında dördüncü duruşma!
        Üç kişinin DNA'sı kullanıldı, sağlıklı bebekler doğdu
        Üç kişinin DNA'sı kullanıldı, sağlıklı bebekler doğdu
        Bağdat Caddesi'nin adı nereden geliyor?
        Bağdat Caddesi'nin adı nereden geliyor?
        TBMM'de İsrail'in Suriye'deki saldırılarına karşı tezkere kabul edildi
        TBMM'de İsrail'in Suriye'deki saldırılarına karşı tezkere kabul edildi

        Benzer Haberler

        Şarkışla'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaral...
        Şarkışla'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaral...
        Ulaş'ta elektrik direğine yuva yapan leylekler ilçenin ilgi odağı oldu
        Ulaş'ta elektrik direğine yuva yapan leylekler ilçenin ilgi odağı oldu
        Eski Bitlis Valisi Karaömeroğlu ve ailesi kazada yaralandı
        Eski Bitlis Valisi Karaömeroğlu ve ailesi kazada yaralandı
        Kepçeye takılan Hitit dönemine ait boğa başlı testi parçası müzede sergilen...
        Kepçeye takılan Hitit dönemine ait boğa başlı testi parçası müzede sergilen...
        Sivas'ta çıkarılan oniks mermeri Avrupa, Asya ve Orta Doğu'ya ihraç ediliyo...
        Sivas'ta çıkarılan oniks mermeri Avrupa, Asya ve Orta Doğu'ya ihraç ediliyo...
        İç Anadolu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yürüyüş...
        İç Anadolu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yürüyüş...