Ulaş Kaymakamı Eskimez, Kur'an kursunu ziyaret etti

Eskimez, 120 öğrenci ile en kalabalık kursun öğreticiliğini yapan imam-hatip Naim Aydın'a kolaylıklar diledi ve öğrencilere dondurma ikramında bulundu.

Öğrencilerle sohbet eden ve başarı dileyen Eskimez, Kur'an kurslarının önemine dikkati çekti.

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