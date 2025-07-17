Sivas'ta Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Bölge Toplantısı düzenlendi

Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Bölge Toplantısı, Sivas'ta gerçekleştirildi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda, esnaf ve sanatkarların korunmasına, güçlendirilmesine her zaman önem verdiklerini söyledi.

Gürcan, Fiyat Etiket Yönetmeliğini görüşe açtıklarını anımsatarak, "Burada dara ile ilgili, özellikle pastanelerde, şeker satıcılarında veya kasaplarda daranın sıfırlanması ve onun üzerinden net satışı yapılmasıyla ilgili bir maddeyi görüşe açtık. Bu tamamıyla tüketicimizin faydasına olan, tüketicimizin kutuya veya ambalaja para ödemesinin önüne geçen bir çalışma." diye konuştu.

- "Vatandaşımız evinden çıkmadan hem fiyatları hem menünün içeriğini görecek"

Lokanta, restoran ve kafelerde sunulan hizmet bedellerinin tüketiciler tarafından kolayca karşılaştırılması için işletmelerin fiyat listelerinin internet ortamında yayınlanmasını sağlayacak bir sistem kurulması için çalıştıklarını aktaran Gürcan, şunları kaydetti:

Ticaret İl Müdürlüklerinin teyakkuz halinde olduğunu aktaran Gürcan, yaklaşık 3 saat içerisinde bu eylemi yapan esnaf veya üreticiye ulaştıklarını dile getirdi.

Gürcan, zaman zaman sosyal medyada gıda, meyve ve sebzelerin çöpe dökülmesiyle ilgili görüntülere rastladıklarını, bunları kesinlikle kabul etmediklerini vurguladı.

"Kapının girişinde ve masalarda fiyatlar var. Hayatın dijitalleşmesi gerçeğinden yola çıkarak QR kodlarını artık bu yönetmelikle beraber geçerli sayacağız. Vatandaş isterse lokantalarımız fiziki olarak menüyü vermek zorunda. Ama masada bulundurulan QR kodları okutmak suretiyle vatandaşlarımız fiyatlara ulaşabiliyorsa bunu da artık geçerli olarak sayacağız. Esnaflardan talebimiz QR kodlarının toplandığı merkeze fiyatları bildirerek burada da vatandaşlarımızın kolay ulaşabileceği bir platform oluşturmak istiyoruz. Vatandaşımız en azından şuanda QR kodları geçerli olan lokantaların menülerine ulaşarak daha evinden çıkmadan hem fiyatları hem de menünün içeriğini görebilmesinin önünü açacağız."

Piyasada arzı kısıtlayıcı veya malları gereksiz şekilde imha ederek şov yapanların karşısında olduklarını söyleyen Gürcan, "Bunlara anında müdahil oluyoruz, tutanağımızı tutuyoruz ve Haksız Fiyat Kuruluna yolluyoruz. Bunlara 1 milyon 400 bin lira ile 17 milyon lira arasında ceza yazma yetkimiz var." diye konuştu.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ise dünyanın büyük bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçtiğini söyledi.

Dijitalleşme, yapay zeka, e-ticaret, akıllı sistemler ve küresel rekabet gibi dinamiklerin artık hayatın merkezinde yer aldığını belirten Şimşek, "Bu dönüşüm, bizlere yeni imkanlar sunduğu gibi, beraberinde bazı zorlukları da getirmektedir. İşte bu noktada, esnaf ve sanatkarlarımızın çağın gereklerine uygun biçimde kendilerini geliştirmeleri, dijital araçlara entegre olmaları ve yenilikleri takip etmeleri hayati öneme sahiptir." dedi.

Şimşek, devlet olarak, bu süreci desteklemek adına her türlü gayreti gösterdiklerini, ilgili bakanlıklar, yerel yönetimler, odalar ve birliklerle koordineli çalıştıklarını ifade etti.