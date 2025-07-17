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        Eski Bitlis Valisi Karaömeroğlu ve ailesi kazada yaralandı

        SİVAS'ın Kangal ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada eski Bitlis eski Valisi Erol Karaömeroğlu ile birlikte 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 00:25 Güncelleme: 17.07.2025 - 00:30
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        Eski Bitlis Valisi Karaömeroğlu ve ailesi kazada yaralandı
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        SİVAS'ın Kangal ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada eski Bitlis eski Valisi Erol Karaömeroğlu ile birlikte 4 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 21.00 sıralarında Sivas-Malatya kara yolu Kangal ilçesi Halep köprüsü mevkisinde meydana geldi. Eski Bitlis Valisi ve şu anda Mülkiye Başmüfettişi olarak görev yapan Erol Karaömeroğlu yönetimindeki 55 HN 055 plakalı otomobil ile Yaşar Soydanlı idaresindeki 58 NP 389 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada Erol Karaömeroğlu ile yanında bulunan eşi Filiz Karaömeroğlu ve Metehan Karaömeroğlu ile diğer araç sürücüsü Yaşar Soydanlı yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve Kangal Kaymakamı Merve Ayşe Büyükuçar hastaneye gelerek Erol Karaömeroğlu ve diğer yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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