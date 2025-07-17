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        Şarkışla'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 14:42 Güncelleme: 17.07.2025 - 14:53
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        Şarkışla'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        S.S. (31) yönetimindeki 58 AEA 241 plakalı hafif ticari araç ile E.Ş. (21) idaresindeki 34 HON 440 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolunun Kömürkaya köyü yakınlarında çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada S.S'nin kullandığı araçta bulunan N.S. (53) ve Ş.Ö. (27) yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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