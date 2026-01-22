Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        Sivas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle motokuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı

        Sivas'ta kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle motokuryelerin trafiğe çıkışı 1 gün süreyle yasaklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 21:24 Güncelleme: 22.01.2026 - 21:24
        Sivas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle motokuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı
        Sivas'ta kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle motokuryelerin trafiğe çıkışı 1 gün süreyle yasaklandı.


        Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

        Buzlanma riskinin oluşacağı vurgulanan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

        "Sivas genelinde devam eden kuvvetli kar yağışı ve soğuk hava koşullarının etkisiyle meydana gelebilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar nedeniyle, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla, 23 Ocak Cuma günü il genelinde motokuryelerin trafiğe çıkışı bir gün süreyle geçici olarak yasaklanmıştır. Sivas Belediyesi, Karayolları Bölge Müdürlüğü ve Sivas İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, başta ana arterler olmak üzere il genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları, araçlarında kış lastiği ve zincir bulundurmaları, resmi merciler tarafından yapılacak uyarı ve duyuruları dikkatle takip etmeleri önemle rica olunur."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

