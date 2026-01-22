Habertürk
        Sivas Haberleri

        Sivas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim kurumlarında çalışmalara bir gün ara verildi

        Sivas'ta olumsuz hava koşulları sebebiyle özel ve resmi eğitim kurumlarında çalışmalara bir gün ara verildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 21:00 Güncelleme: 22.01.2026 - 21:00
        Sivas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim kurumlarında çalışmalara bir gün ara verildi
        Sivas'ta olumsuz hava koşulları sebebiyle özel ve resmi eğitim kurumlarında çalışmalara bir gün ara verildiği bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan veriler doğrultusunda, kentte yoğun kar yağışı ve don olayı beklendiği belirtildi.

        Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Sivas il genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (kreşler, anaokulları, mesleki eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, özel eğitim, rehberlik araştırma merkezleri ve rehabilitasyon merkezleri) Valiliğimiz kararıyla 23 Ocak Cuma günü bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Eğitime ara verilen günde, kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı olanlar ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

