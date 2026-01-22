Sivasspor, Amed Sportif Faaliyetler maçının hazırlıklarını sürdürdü
Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre yardımcı antrenör Evren Otyakmaz yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı çift kale maçla tamamladı.
Sivasspor, Amed Sportif Faaliyetler maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Özbelsan Sivasspor-Amed Sportif Faaliyetler karşılaşması, 25 Ocak Pazar günü saat 16.00'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak.
