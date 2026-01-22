Sivas'ta kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.



Öğlen saatlerinde başlayan kar yağışının ardından kent beyaza büründü.



Sivas Belediyesi ekiplerince il merkezinde kar küreme ve tuzlama çalışması yürütülürken, İl Özel İdaresi ekipleri de köy yollarında çalışmalarını sürdürüyor.



Paşabahçe Mesire Alanı'ndaki "Hobbit Evler" diye anılan yamaç evlerinin bulunduğu alanda ise kar yağışının ardından güzel manzaralar oluştu, mesire alanında bulunan şelale dondu.



Kar yağışından sonra yamaç evlerinde bulunan ve yiyecek bulmakta zorlanan evcil tavşanlar ise görevliler tarafından beslendi.



Öte yandan, kar yağışının ardından yiyecek arayan kınalı keklik de dikkati çekti.

