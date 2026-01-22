Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        Sivas'ta ekipler, yolu kardan kapanan köydeki kanser hastası için seferber oldu

        Sivas'ın Zara ilçesinde rahatsızlanan kanser hastası kadın, kar nedeniyle kapanan köy yolunun açılmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 12:38 Güncelleme: 22.01.2026 - 12:38
        Sivas'ta ekipler, yolu kardan kapanan köydeki kanser hastası için seferber oldu
        Sivas'ın Zara ilçesinde rahatsızlanan kanser hastası kadın, kar nedeniyle kapanan köy yolunun açılmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

        İlçeye bağlı Alıçlıseki köyünün yolu kar ve tipi nedeniyle kapandı.

        Köyde yaşayan kanser hastası Gülüzar Karaman'ın rahatsızlanması üzerine yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

        Zara İlçe Özel İdaresine ait iş makinesinin açtığı yolda ilerleyen sağlık ekipleri, 5 saatte köye ulaştı.

        Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu köyde ekipler, yaklaşık 200 metre taşıdıkları kadın hastayı sağlık ekiplerine teslim etti.

        Karaman, tedavisi için Zara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



