Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        Sivas'ta 25 düzensiz göçmen yakalandı

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde 25 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen tır şoförü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 16:52 Güncelleme: 22.01.2026 - 16:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta 25 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde 25 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen tır şoförü tutuklandı.

        Suşehri Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişindeki uygulama noktasında durdurulan E.A. yönetimindeki tırın dorsesinde arama yaptı.

        Tırın dorsesinde, yurda yasa dışı yollarla giren 25 Afganistan uyruklu yakalandı.


        Gözaltına alınan tır şoförü, işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.


        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Türkiye'nin yolu da bahtı da hamdolsun açıktır"
        "Türkiye'nin yolu da bahtı da hamdolsun açıktır"
        Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
        Rus yüzücünün ailesi cenazeyi almak için Adli Tıp Kurumu'nda
        Rus yüzücünün ailesi cenazeyi almak için Adli Tıp Kurumu'nda
        Köy yolu kapandı, Gürcistan üzerinden hastaneye kaldırıldı
        Köy yolu kapandı, Gürcistan üzerinden hastaneye kaldırıldı
        Noa Lang, Galatasaray'a imzayı attı!
        Noa Lang, Galatasaray'a imzayı attı!
        Bıçak kırılınca tornavida ile eşine kıymıştı! Caniye en ağır ceza!
        Bıçak kırılınca tornavida ile eşine kıymıştı! Caniye en ağır ceza!
        İspanya'da bir tren kazası daha
        İspanya'da bir tren kazası daha
        TCMB rezervleri ilk kez 200 milyar doları aştı
        TCMB rezervleri ilk kez 200 milyar doları aştı
        İstinaftan Minguzzi cinayeti kararı!
        İstinaftan Minguzzi cinayeti kararı!
        Merz: Sadece gücün geçerli olduğu bir dünya tehlikeli
        Merz: Sadece gücün geçerli olduğu bir dünya tehlikeli
        Gazze Barış Kurulu için imzalar atıldı
        Gazze Barış Kurulu için imzalar atıldı
        En büyük 30 ekonominin yaşlı nüfus oranı
        En büyük 30 ekonominin yaşlı nüfus oranı
        "Kolay gelsin" diyerek kuyumcuyu soydu! Kadın müşteri dehşeti yaşadı...
        "Kolay gelsin" diyerek kuyumcuyu soydu! Kadın müşteri dehşeti yaşadı...
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        Abraham'ın yerine formül aranıyor!
        Abraham'ın yerine formül aranıyor!
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        Hidrojen yakıtlı trenler için imzalar atıldı
        Hidrojen yakıtlı trenler için imzalar atıldı
        İşte Fenerbahçe'nin Aston Villa 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Aston Villa 11'i!
        2025'te konutta tarihi rekor! Ev fiyatları altın karşısında eridi
        2025'te konutta tarihi rekor! Ev fiyatları altın karşısında eridi
        Bilime göre işte uzun ömür için en iyi egzersiz
        Bilime göre işte uzun ömür için en iyi egzersiz

        Benzer Haberler

        Sivasspor, Amed Sportif Faaliyetler maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Sivasspor, Amed Sportif Faaliyetler maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Sivas'ta ulaşıma kar engeli: Sivas-Malatya ve Sivas-Kayseri kara yolları tr...
        Sivas'ta ulaşıma kar engeli: Sivas-Malatya ve Sivas-Kayseri kara yolları tr...
        Sivas'ta tır dorsesine gizlenen 25 kaçak göçmen yakalandı
        Sivas'ta tır dorsesine gizlenen 25 kaçak göçmen yakalandı
        Sivas'ta ulaşıma kar engeli; Kayseri ve Malatya kara yolları kapandı
        Sivas'ta ulaşıma kar engeli; Kayseri ve Malatya kara yolları kapandı
        Hasta kadın köyde mahsur kaldı: 5 saatlik çalışmayla kapalı yol açıldı
        Hasta kadın köyde mahsur kaldı: 5 saatlik çalışmayla kapalı yol açıldı
        Şarkışla'da ulaşıma kar engeli
        Şarkışla'da ulaşıma kar engeli