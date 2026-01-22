Habertürk
        Sivas'ta ulaşıma kar engeli

        Sivas'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatıldı.

        Giriş: 22.01.2026 - 21:22 Güncelleme: 22.01.2026 - 21:22
        Sivas'ta ulaşıma kar engeli
        Sivas'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatıldı.

        Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Sivas-Şarkışla, Gemerek-Sarıoğlan, Şarkışla-Pınarbaşı, Ulaş-Altınyayla, Altınyayla-Şarkışla, Sivas-Ulaş, Kangal-Divriği kara yolları kar ve esinti nedeniyle araç trafiğine kapatıldı.

        Öte yandan, Karadeniz ile Akdeniz bölgelerinin bağlantı yolu olarak bilinen Suşehri-Sivas kara yolu güzergahındaki 2 bin 10 rakımlı Geminbeli Geçidi ile Sivas-Erzincan kara yolunda bulunan 3 bin 25 rakımlı Kızıldağ geçitlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

