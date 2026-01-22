Sivas'ta ulaşıma kar engeli

Sivas'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatıldı.



Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Sivas-Şarkışla, Gemerek-Sarıoğlan, Şarkışla-Pınarbaşı, Ulaş-Altınyayla, Altınyayla-Şarkışla, Sivas-Ulaş, Kangal-Divriği kara yolları kar ve esinti nedeniyle araç trafiğine kapatıldı.



Öte yandan, Karadeniz ile Akdeniz bölgelerinin bağlantı yolu olarak bilinen Suşehri-Sivas kara yolu güzergahındaki 2 bin 10 rakımlı Geminbeli Geçidi ile Sivas-Erzincan kara yolunda bulunan 3 bin 25 rakımlı Kızıldağ geçitlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

