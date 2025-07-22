Yaralılardan O.K. Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne, A.A. ise Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sivas'ta çıkan silahlı kavgada biri ağır iki kişi yaralandı.

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