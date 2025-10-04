Habertürk
Habertürk
        Uzmanından bebeği hem gündüz hem de gece emzirin uyarısı

        Uzmanından bebeği hem gündüz hem de gece emzirin uyarısı

        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nilüfer Tuğut, bebeği hem gündüz hem de gece emzirmek gerektiğini belirtti.

        Giriş: 04.10.2025 - 12:00 Güncelleme: 04.10.2025 - 12:00
        Uzmanından bebeği hem gündüz hem de gece emzirin uyarısı
        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nilüfer Tuğut, bebeği hem gündüz hem de gece emzirmek gerektiğini belirtti.

        Tuğut, yazılı açıklamasında, ABD'de bulunan Rutgers Üniversitesi öncülüğünde yürütülen bir çalışmaya göre anne sütünün gün boyunca değişen hormon, bağışıklık proteinleri ve mikrobiyota bileşenleri içerdiğini ifade etti.

        Örneğin melatonin hormonu ve kortizon hormonunun anne sütünün içeriğinde farklı zamanlarda tespit edildiğini belirten Tuğut, şunları kaydetti:

        "Mesela melatonin hormonu anne sütü içeriğinde gündüz düşük, gece yüksektir. Bu nedenle gece emzirmek bebeğin uyku düzenine katkı sağlamaktadır. Kortizon hormonu anne sütü içeriğinde sabah yüksek, öğleden sonra, akşam daha düşüktür. Bu da bebeğin uyanık kalmasına, enerji metabolizmasına etki etmektedir. Yağlar kolesterol ise akşam saatlerinde en yüksek seviyelerdedir. Bebeğinizin yeterli kilo alması için yağ kısmından yararlanmalıdır ayrıca enerji için gereklidir. Akşam saatlerinde de emzirmenin bu açıdan çok faydası olduğu söylenebilir. Bu nedenlerle bebeği hem gündüz hem de gece emzirmek gerekiyor."

