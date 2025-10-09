Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler ağır yaralandı

        Sivas'ın Gemerek ilçesinde çarpışan iki otomobilin sürücüleri ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 19:15 Güncelleme: 09.10.2025 - 19:16
        Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler ağır yaralandı
        Sivas'ın Gemerek ilçesinde çarpışan iki otomobilin sürücüleri ağır yaralandı.

        İ.Ç. yönetimindeki 34 FSR 020 plakalı otomobille M.Y. (32) idaresindeki 38 GB 608 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolunun Gemerek ilçesi yakınlarında çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan iki sürücü, ambulanslarla Gemerek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Hayati tehlikeleri bulunan yaralılar, müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

