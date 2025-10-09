Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta aracıyla drift yapan sürücüye 46 bin 392 lira ceza kesildi

        Sivas'ta polis ekipleri, aracıyla drift yapan sürücüye 46 bin 392 lira ceza uyguladı.

        Giriş: 09.10.2025 - 11:24 Güncelleme: 09.10.2025 - 11:24
        Sivas'ta aracıyla drift yapan sürücüye 46 bin 392 lira ceza kesildi
        Sivas'ta polis ekipleri, aracıyla drift yapan sürücüye 46 bin 392 lira ceza uyguladı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, 4 Eylül Sanayi Sitesi bölgesinde aracıyla drift yapan D.K'yi tespit etti.

        Ekipler, cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldıkları sürücüye 46 bin 392 lira idari para cezası uyguladı. Ehliyetine 60 gün el konulan sürücünün aracı da 60 gün trafikten menedildi.

