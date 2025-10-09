Sivas'ta aracıyla drift yapan sürücüye 46 bin 392 lira ceza kesildi

Ekipler, cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldıkları sürücüye 46 bin 392 lira idari para cezası uyguladı. Ehliyetine 60 gün el konulan sürücünün aracı da 60 gün trafikten menedildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, 4 Eylül Sanayi Sitesi bölgesinde aracıyla drift yapan D.K'yi tespit etti.

