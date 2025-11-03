Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta silahlı kavgada yaralanan kişi hastanede öldü

        Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 10:39 Güncelleme: 03.11.2025 - 10:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta silahlı kavgada yaralanan kişi hastanede öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        İlçeye bağlı Kadıköy'de çıkan kavgada yaralanan Rıza Ulusoy (40), tedavi gördüğü Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ndeki yaşam mücadelesini kaybetti.

        Ulusoy'un cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi.

        Köyde, 1 Kasım'da, Recep Çınar (33) ile Ulusoy arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüştü.

        Ulusoy'un silahla yaralandığı kavgada, tabancasıyla ateş ettiği Çınar olay yerinde hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ekim enflasyonu açıklandı
        Ekim enflasyonu açıklandı
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        "Ligin kaderini değiştirdi!"
        "Ligin kaderini değiştirdi!"
        Gebze'de 21 bina tahliye edildi! Georadarla ölçüm yapılıyor!
        Gebze'de 21 bina tahliye edildi! Georadarla ölçüm yapılıyor!
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        ABD'de 10 milyarderin serveti bir yılda 698 milyar dolar arttı
        ABD'de 10 milyarderin serveti bir yılda 698 milyar dolar arttı
        Kız isteme töreninde evi yaktı! Havai fişek savunması!
        Kız isteme töreninde evi yaktı! Havai fişek savunması!
        Dünyada ilk olarak kabul ediliyor... 'Emojili' asker mezar taşı!
        Dünyada ilk olarak kabul ediliyor... 'Emojili' asker mezar taşı!
        17 yıl önce ve sonra... Korkutan fotoğraf!
        17 yıl önce ve sonra... Korkutan fotoğraf!
        Ferrero Türkiye'den fındık alımını durdurdu
        Ferrero Türkiye'den fındık alımını durdurdu
        Likya Yolu 'Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası' seçildi
        Likya Yolu 'Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası' seçildi
        2 kişiyi öldürmüştü! Kahvehane katliamında şaşırtan ifade!
        2 kişiyi öldürmüştü! Kahvehane katliamında şaşırtan ifade!
        '120 TL' işe yaradı
        '120 TL' işe yaradı
        İlginç sofra ve yemek alışkanlıkları
        İlginç sofra ve yemek alışkanlıkları
        Yapay zeka üniversite öğrencilerinin işini elinden alacak mı?
        Yapay zeka üniversite öğrencilerinin işini elinden alacak mı?
        Otomotiv sanayisinden yurt dışı açılımı
        Otomotiv sanayisinden yurt dışı açılımı
        3 - 9 Kasım haftalık burç yorumlarınız
        3 - 9 Kasım haftalık burç yorumlarınız
        Yeni sevgilisini paylaştı
        Yeni sevgilisini paylaştı

        Benzer Haberler

        Sivas'ta yanan yayla evi kullanılamaz hale geldi
        Sivas'ta yanan yayla evi kullanılamaz hale geldi
        Sivas'ta şehitler için mevlit programı düzenlendi
        Sivas'ta şehitler için mevlit programı düzenlendi
        Sivasspor'un ligdeki 7 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi
        Sivasspor'un ligdeki 7 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi
        Serikspor - Adana Demir Spor maçının ardından
        Serikspor - Adana Demir Spor maçının ardından
        Serik Spor - Adana Demirspor: 4-0
        Serik Spor - Adana Demirspor: 4-0
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig