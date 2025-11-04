Sivas'ın turizm vizyonu için yeni yol haritası hazırlanıyor

Sivas'ın turizm vizyonu için yeni yol haritası hazırlandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 2026-2030 Turizm Master Planı Toplantısı Sivas Valisi Yılmaz Şimşek başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik koordinasyonunda yürütülecek olan Yeni Turizm Master Planı, akademisyenler, kurum temsilcileri ve turizm sektörü paydaşlarının katkılarıyla hazırlanarak Sivas’ın turizm vizyonuna yön verecek kapsamlı bir yol haritası niteliği taşıyacak.

Plan kapsamında, Sivas'ın zengin kültürel mirasının, doğal ve tarihi değerlerinin daha etkin şekilde tanıtılması, turizm gelirlerinin artırılması, sürdürülebilir turizm uygulamalarının yaygınlaştırılması ve marka şehir kimliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Toplantıda, Kapadokya Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Bilgehan Gülcan tarafından planın hazırlık süreci, analiz çalışmaları ve izlenecek yöntem hakkında sunum gerçekleştirildi.

Hazırlanacak plan, saha ziyaretleri, paydaş buluşmaları ve stratejik analizlerle desteklenerek, Sivas turizminin geleceğine yön verecek vizyon projelerini ortaya koyacak.